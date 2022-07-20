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Giriş Tarihi: 20.7.2022 17:12 Son Güncelleme: 20.7.2022 17:18

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Sırp santrfor Aleksandar Pesic Kızılyıldız'da

Fatih Karagümrük’ten ayrılan Sırp santrfor Aleksandar Pesic Kızılyıldız’da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın ardından Pesic, eski takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Aleksandar Pesic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon başında sözleşme imzalanan Pesic, Süper Lig'de 31 maçta forma giydi ve 14 gol atarak takımına önemli bir katkı verdi.

Pesic, eski takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu. Sırp temsilcisi, yaptığı açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fatih Karagümrük'ten ayrılan Sırp santrfor Aleksandar Pesic Kızılyıldız'da
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