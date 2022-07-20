Galatasaray’da 10 numara son aday Nadiem Amiri

Evander için Danimarka kulübü Midtjylland 7 milyon Euro bonservis talep ederken, Schalke'yi ikna etme noktasına gelen sarı-kırmızılılar, 4 milyon Euro isteyen Harit'e takıldı. 10 numara adayı olarak gündeme gelen son isim ise Nadiem Amiri oldu.