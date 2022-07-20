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Giriş Tarihi: 20.7.2022 09:20 Son Güncelleme: 20.7.2022 09:27

Galatasaray'da 10 numara son aday Nadiem Amiri

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da 10 numara son aday Nadiem Amiri

Evander ve Amine Harit için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da 10 numara adayı olarak gündeme gelen son isim Nadiem Amiri oldu. Leverkusen'in Afgan kökenli Alman milli yıldızı Amiri'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlere başlayan Aslan, temaslarını sıklaştırdı.

Joao Pedro'yu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray yönetimi, bu transferi taraftarına unutturmaya kararlı. 10 numara arayışları dört koldan sürerken, listenin en tepesine yazılan Evander ve Amine Harit'in mali şartları kulübü zorladı.

Evander için Danimarka kulübü Midtjylland 7 milyon Euro bonservis talep ederken, Schalke'yi ikna etme noktasına gelen sarı-kırmızılılar, 4 milyon Euro isteyen Harit'e takıldı. 10 numara adayı olarak gündeme gelen son isim ise Nadiem Amiri oldu.

Leverkusen'in Afgan kökenli Alman milli yıldızı Amiri'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlere başlayan Aslan, temaslarını sıklaştırdı.

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Galatasaray'da 10 numara son aday Nadiem Amiri
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