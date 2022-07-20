Galatasaray’da 10 numara son aday Nadiem Amiri

Joao Pedro'yu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray yönetimi, bu transferi taraftarına unutturmaya kararlı. 10 numara arayışları dört koldan sürerken, listenin en tepesine yazılan Evander ve Amine Harit'in mali şartları kulübü zorladı.
Evander için Danimarka kulübü Midtjylland 7 milyon Euro bonservis talep ederken, Schalke'yi ikna etme noktasına gelen sarı-kırmızılılar, 4 milyon Euro isteyen Harit'e takıldı. 10 numara adayı olarak gündeme gelen son isim ise Nadiem Amiri oldu.
Leverkusen'in Afgan kökenli Alman milli yıldızı Amiri'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlere başlayan Aslan, temaslarını sıklaştırdı.