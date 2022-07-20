Gökhan İnler’den Kim Min-Jae’ye övgü dolu sözler!

"KIM MIN-JAE, NAPOLI İÇİN DOĞRU PROFİL"

Fanatik'in Radio Marte'den derlediği açıklamalarda Napoli'nin Kim Min-jae transferini bir an önce bitirmesi gerektiğini dile getiren Gökhan İnler, "Onu tanıyorum, ona karşı oynadım ve bence bir an önce transfer edilmesi gerekiyor. Napoli için doğru profildir. Napoli'ye gidecek oyunculara orada işlerin nasıl yürüdüğü anlatılmalı çünkü kararlılık ve açlığa ihtiyaçları var. İşte Kim Min-jae zaten bunlara sahip" dedi.