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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:41

Gökhan İnler'den Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler!

Gökhan İnler’den Kim Min-Jae’ye övgü dolu sözler!

Adana Demirspor forması giyen tecrübeli futbolcu Gökhan İnler, ismi eski takımı Napoli'yle anılan Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae için övgü dolu açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Napoli'nin Fenerbahçe 'den transferi adına büyük uğraş verdiği Kim Min-jae konusunda eski oyuncularından olumlu referanslar gelmeye devam ediyor. Marek Hamsik sonrası Adana Demirspor'un tecrübeli ismi Gökhan İnler de Kim Min-jae hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"KIM MIN-JAE, NAPOLI İÇİN DOĞRU PROFİL"
Fanatik'in Radio Marte'den derlediği açıklamalarda Napoli'nin Kim Min-jae transferini bir an önce bitirmesi gerektiğini dile getiren Gökhan İnler, "Onu tanıyorum, ona karşı oynadım ve bence bir an önce transfer edilmesi gerekiyor. Napoli için doğru profildir. Napoli'ye gidecek oyunculara orada işlerin nasıl yürüdüğü anlatılmalı çünkü kararlılık ve açlığa ihtiyaçları var. İşte Kim Min-jae zaten bunlara sahip" dedi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI
Fransız ekibi Rennes'in Kim Min-jae transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı belirtiliyordu ki Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı sonrası Napoli'nin Güney Koreli oyuncunun transferini bitirmek adına görüşmeleri hızlandırdığı aktarılmakta.

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Gökhan İnler'den Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler!
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