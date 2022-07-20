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Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:01

Jose Mourinho, Georginio Wijnaldum transferinde ısrarcı!

Jose Mourinho, Georginio Wijnaldum transferinde ısrarcı!

Geçtiğimiz sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan Roma'da, teknik direktör Jose Mourinho, Paris Saint-Germain'de gelecek sezon kadro planlamasında düşünlümeyen 31 yaşındaki Hollandalı orta saha Georginio Wijnaldum'u takımında görmek istiyor. İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Paris Saint-Germain'de gelecek sezon kadro planlamasında düşünlümeyen 31 yaşındaki Hollandalı orta saha Georginio Wijnaldum'u takımında görmek istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre yeni kadro yapılanmasına giren Paris Saint-Germain, 31 yaşındaki Hollandalı orta saha Georginio Wijnaldum ile yollarını ayırmak istiyor. İddialara göre İtalyan ekibi Roma bu gelişmenin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

ROMA VE MILAN'A ÖNERİLDİ

Wijnaldum, bu ayın başlarında menajerler aracılığı ile Roma ve Milan'a önerildi. Roma, Milan'a oranla futbolcuyla daha yakından ilgilenirken, Jose Mourinho Wijnaldum'un taktik sistemine çok uygun olacağını düşünüyor.

Futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Portekizli teknik adam, Roma yönetimini transferde harekete geçmesi için zorluyor.

ASIL SORUN YÜKSEK MAAŞI

İddialara göre Roma, 20 milyon Euro satın alma opsiyonu ile futbolcuyu kadrosuna katabilir ancak asıl sorun Wijnaldum'un yüksek maaşı.

Tecrübeli futbolcu şu anda PSG'de yıllık 9 milyon Euro kazanıyor. Bununla birlikte Fransız ekibi transferde anlaşılması halinde futbolcunun maaşının yarısını ödemeye sıcak bakıyor.

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Jose Mourinho, Georginio Wijnaldum transferinde ısrarcı!
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