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Giriş Tarihi: 20.7.2022 19:47 Son Güncelleme: 20.7.2022 19:57

Son dakika: Kanarya Şampiyonlar Ligi'nde avantaj peşinde! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Kanarya Şampiyonlar Ligi’nde avantaj peşinde! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetiyor. Müsabaka, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

DİNAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arao, Joshua King, Rossi, Valencia.

Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

9 FUTBOLCU UEFA KADROSUNDA BULUNMUYOR

Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

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Son dakika: Kanarya Şampiyonlar Ligi'nde avantaj peşinde! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
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