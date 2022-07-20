Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da yeni rota Tuanzebe
Giriş Tarihi: 20.7.2022 09:31 Son Güncelleme: 20.7.2022 09:36

Trabzonspor'da yeni rota Tuanzebe

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da yeni rota Tuanzebe

Trabzonspor yönetimi, Manchester United’a kiralama teklifi yapacak. Menajerlerin önerdiği 24 yaşındaki stopere Abdullah Avcı onay verdi. Yeteri kadar şans bulamayan futbolcu da Bordo-Mavililer'e sıcak bakıyor.

Trabzonspor, uzun zamandır büyük uğraş verdiği sağ stoper transferinde rotayı Axel Tuanzebe'ye kırdı. Manchester United'da forma giyen ve 1 yıl sözleşmesi kalan 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyu menajerler, bordo-mavili kulübe önerdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Tuanzebe için Trabzonspor, kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İngiliz devinde yeterince süre alamayan, geçen yıl da Aston Villa ve Napoli'de kiralık oynayan Tuanzebe'nin, düzenli forma şansını yüksek gördüğü için Trabzonspor'a sıcak baktığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2022 Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı? Zamlı maaşlar ödeniyor!
2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI TYT - AYT BÖLÜMLERİ: YÖK ATLAS ile 2022 YKS her şehir için üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022 yayımlandı mı? ÖSYM ile AÜ AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'da önemli mesaj: Bu krizi biz çıkarmadık, külfeti bize yüklenmemeli
SON DAKİKA: Mersin Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağacın zehirlenmesi ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! Ağacı bakın kim zehirlemiş?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da yeni rota Tuanzebe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA