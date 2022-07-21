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Giriş Tarihi: 21.7.2022 16:14 Son Güncelleme: 21.7.2022 16:26

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, İspanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Alicante bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, İspanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Alicante bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı.

Kartal, İspanya kamp çalışmalarına, bugün TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş salonda çalıştı
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