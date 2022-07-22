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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:56

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla

DHA
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, hazırlık maçında Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken, mücadelenin ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Altaş Denizlispor karşılaşması ile Burdur kampını noktalayan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla. Yabancı oyuncumuz çok fazla değil. Bir tane yabancı oyucumuz var. Oda genç bir oyuncumuz. Geçen seneden gelen bir takım oyunumuz var bizim. Onu sürdürebildiğimiz derece kendi çapımızda başarılı olmaya çalışıyoruz. Bu sene inşallah bunu da sahaya yansıttığımız zaman bizim için zor ama iyi bir sezon olacak diye düşünüyorum" dedi.

"MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK OYUN ANLAYIŞIMIZ VAR"

Yeni bir lige geldiklerini belirten Taşdemir, "Oyuncu grubumuzun büyük çoğunluğu daha önce bu ligde oynamamış oyuncu grubu. Ama hep söylüyorum bizim mücadele gücü yüksek bir oyun anlayışımız var. Onu sürdürdüğümüz takdirde yeni çıktığımız bu ligde her şeyi yapabilecek sürpriz bir takım konumuna gelebiliriz" diye konuştu.

"EKSİK YERLERİMİZ VAR"

Eksik yerlerinin olduğunu dile getiren Taşdemir, "2-3 tane faydalı olabilecek oyuncunun alınması durumunda kendilerini daha da yukarıya taşıyabileceğini söyledi. İsmet Taşdemir, Burdur'da çok güzel bir kamp ortamı yaşadıklarını belirterek, "Burdur'a ilk defa geldik. Burada çok güzel bir kamp ortamı yaşadık. Bize misafirperverlik yapan personele çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir tesis. İnşallah bundan sonraki senelerde de buraya geliriz. Diğer kulüplerinde burayı görmesini tanımasını çok isterim. Gerçekten kamp için çok ideal bir yer" şeklinde konuştu.

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Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla
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