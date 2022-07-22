Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes takımın önemli parçalarından birisi. Lyon haziran ayında yıldız futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle Fransız kulübünün Mendes'i bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu 2564 dakika sahada kalırken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Lille formasıyla 71 maçta 4 gol atıp 8 asist yapan Thiago Mendes, 2019 yılından bu yana Lyon için ter döküyor.