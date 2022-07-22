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Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:59

Galatasaray'da son hedef Thiago Mendes

Galatasaray’da son hedef Thiago Mendes

Galatasaray, Lyon forması giyen 30 yaşındaki Thiago Mendes’in transferi için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı yönetiminin birkaç gün içinde Fransız ekibi ve Brezilyalı yıldızla ile temasa geçeceği öğrenildi.

Fransa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan Leo Dubois'i transfer eden Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı yönetimin Lyon formasını giyen bir başka yıldız Thiago Mendes için de çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes takımın önemli parçalarından birisi. Lyon haziran ayında yıldız futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle Fransız kulübünün Mendes'i bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu 2564 dakika sahada kalırken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Lille formasıyla 71 maçta 4 gol atıp 8 asist yapan Thiago Mendes, 2019 yılından bu yana Lyon için ter döküyor.

108 MAÇTA 8 ASIST YAPTI
Lyon'da 108 resmi maçta oynayan Sambacı, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetiminin hem Fransız kulübü hem de Thiago Mendes ile pazarlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.

2015'TE AVRUPA'YA AÇILDI
Goias altyapısında yetişen Mendes 2015'te Sao Paulo'ya transfer oldu. Burada çok başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız 2017'de 9 milyon Euro karşılığında Lille'e giderek Avrupa mecarasına başladı. (Takvim)

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Galatasaray'da son hedef Thiago Mendes
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