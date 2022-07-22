Son dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini KAP’a bildirdi!

Son dakika haberi... Beşiktaş, 21 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın trransferi konusunda İskoç ekibi Rangers ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 2020'den beri A Takım forması giyen Rıdvan Yılmaz, Siyah-beyazlı formayla oynadığı 62 maçta 4 gol attı ve 7 asist kaydetti.