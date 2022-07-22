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Giriş Tarihi: 22.7.2022 21:45 Son Güncelleme: 22.7.2022 22:41

Son dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini KAP’a bildirdi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, 21 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın trransferi konusunda İskoç ekibi Rangers ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi.

Son dakika haberi... Beşiktaş, 21 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın trransferi konusunda İskoç ekibi Rangers ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 2020'den beri A Takım forması giyen Rıdvan Yılmaz, Siyah-beyazlı formayla oynadığı 62 maçta 4 gol attı ve 7 asist kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini KAP'a bildirdi!
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