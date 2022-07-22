Temsilcimiz Fenetbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı dış basında geniş yer buldu. Genellikle Ukrayna'daki savaş üzerinden okunan karşılaşmada Jorge Jesus'un takımının tur için daha önde olduğu yorumları yapıldı.

İŞTE ATILAN O MANŞETLER:



O JOGO: Jorge Jesus ilk resmi sınavında beraberlikle yetindi.

RECORD: Jesus, rakibe net bir gol fırsatı tanımayan oyuncularının savunma organizasyonunu övdü ancak hücum için benzer şeyleri söylemedi.

A BOLA: Polonya'da oynanan maç büyük ölçüde Jesus'un Fenerbahçe'si tarafından domine edildi. Ancak Fenerbahçe'nin hücum hattı başarılı olamadı.

Lucescu ve Jorge Jesus gibi Avrupa'nın en tecrübeli iki büyük teknik direktörünün düellosunda sonuç İstanbul'da belli olacak.

Jesus bu eşleşmede daha çekici görünüyor.

FOOTBAL24: Oyunu domine eden taraf Fenerbahçe oldu ve bu sürpriz değildi. İstanbul'daki maçta bir sürpriz de yaşanabilir.

GLOBO: Jesus komutasındaki Fenerbahçe'de Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao maça damga vurdu.