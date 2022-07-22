DİĞER ÜÇ İSİM PAHALI GELDİ

Bordo-Mavililer'in listesinde Manchester United'dan Axel Tuanzebe, Leicester City'den Jannik Vestergaard ve Starsbourg'dan Alexander Djiku var... Ancak bu üç isimin de yüksek bonservis bedelinin olması transferin önündeki en büyük engel...