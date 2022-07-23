Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve futbolu bırakacağı iddia edilen Jeremain Lens ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen futbolcu, kariyerine İtalya 3. Ligi'nde devam etmeye hazırlanıyor.
Il Resto del Carlino'nun haberine göre; Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli futbolcu, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek.
LENS'İN PERFORMANSI
2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol 4 asist kaydeden Lens, 2018-19'da 37 maça 5 gol 5 asist sığdırdı. 2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asistle beklentilerin altında kalan Hollandalı, 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 16 maçta 3 gol 1 asist üreten üretti. Lens, aynı sezon siyah-beyazlılarda, 4 maça çıktı ve 1 gol atmıştı. Lens, Fenerbahçe'de 26 maçta 4 gol 11 asistler dikkatleri çekmişti.