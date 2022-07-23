PİYASA DEĞERİ YERE ÇAKILDI

2015 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşan Lens'e o dönem 12 milyon Euro fiyat biçiliyordu. Şu anda kulüpsüz durumda olan Lens'in değeri Transfermarkt verilerine göre; 50 bin Euro'ya kadar düşmüş durumda.