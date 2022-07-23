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Giriş Tarihi: 23.7.2022 12:37 Son Güncelleme: 23.7.2022 12:40

Fenerbahçe'de stopere son aday Aiham Ousou

Fenerbahçe’de stopere son aday Aiham Ousou

Fenerbahçe transfer haberleri... Kim Min-Jae'nin gidecek olması, Serdar Aziz'in sakatlanması, Caulker ve Tisserand'ın da takımda düşünülmemesi sebebiyle savunma transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Slavia Prag'ta forma giyen Aiham Ousou'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılacak olması ve Serdar Aziz'in de sakatlanmasının ardından savunmayı güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Brezilyalı Gustavo Henrique, Pablo Mari, Leo Ortiz'le görüşmeler yürüten sarı-lacivertlilerin, Slavia Prag'dan Aiham Ousou'yu da takibe aldığı bildirildi.

SLAVIA PRAG KARİYERİ
Aslen Suriyeli olan Ousou, İsveç pasaportu taşıyor. 22 yaşındaki savunmacı Prag'ta 39 maçta 1 gol+1 asist gerçekleştirdi. Ousou, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eledikleri iki maçta da doksan dakika forma giymişti. (Fotomaç)

AIHAM HANZ OUSOU KİMDİR?
Tam adı Aiham Hanz Ousou olan genç futbolcu, 9 Ocak 2000 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Angered altyapısında başladı.

Sırasıyla Vastra Frölunda, Hacken, AFC Eskilstuna, GAIS ve Slavia Prag formaları giydi. İsveç'in alt yaş milli takımlarında görev yapan Ousou, İsveç U21 Milli Takımı ile 7 maça çıktı.

Suriye asıllı İsveçli futbolcu, defans hattında stoper olarak oynuyor. 22 yaşındaki genç yıldız adayının boyu 1.86 cm... Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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Fenerbahçe'de stopere son aday Aiham Ousou
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