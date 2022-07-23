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Giriş Tarihi: 23.7.2022 18:07 Son Güncelleme: 23.7.2022 18:14

Hull City'nin Türkiye'den son transferi Benjamin Tetteh oldu

Hull City’nin Türkiye’den son transferi Benjamin Tetteh oldu

İngiltere Championship ekibi Hull City, yolu Türkiye'den geçen 6. transferine imza attı. Daha önce Allahyar Sayyadmanesh, Jean Michael Seri, Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Oscar Estupinan'ı kadrosuna katan İngilizler, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hull City, Yeni Malatyaspor'la 2025'e kadar sözleşmesi olan Benjamin Tetteh'i bedelsiz kadrosuna kattı. Oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken Transfer resmi olarak da açıkladı. 2020 yılında Yeni Malatyaspor'a gelen Tetteh, 60 maçta 14 gol attı.

TÜRKİYE'DEN 6. TRANSFERİ OLDU
Hull City, daha önce Türkiye'de forma giyen Allahyar, Seri, Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Estupinan gibi isimlerle de sözleşme imzaladı. Tetteh bu kategorideki 6. transfer olurken İngiliz ekibinin Trabzonspor'la sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Anthony Nwakaeme ile de ciddi şekilde ilgilendiği ve imza aşamasına geldiği biliniyor.

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Hull City'nin Türkiye'den son transferi Benjamin Tetteh oldu
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