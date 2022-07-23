Hull City’nin Türkiye’den son transferi Benjamin Tetteh oldu

TÜRKİYE'DEN 6. TRANSFERİ OLDU

Hull City, daha önce Türkiye'de forma giyen Allahyar, Seri, Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Estupinan gibi isimlerle de sözleşme imzaladı. Tetteh bu kategorideki 6. transfer olurken İngiliz ekibinin Trabzonspor'la sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Anthony Nwakaeme ile de ciddi şekilde ilgilendiği ve imza aşamasına geldiği biliniyor.