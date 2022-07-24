Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
Giriş Tarihi: 24.7.2022 13:46

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, 5. hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat kaçta oynanacak sorusuna yanıt arıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’da hedef eksikleri görmek. İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı yayın kanalı ve canlı izle ekranı

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı kırmızılı takım şu ana kadar, Sturm Graz, Mol Vidi, Sigma Olomouc ve Pardubice takımları ile hazırlık maçı oynadı. 5. hazırlık maçını Kasımpaşa karşısında oynamak isteyen Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlık maçlarında iki Süper Lig takımı karşı karşıya!

Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı 24Temmuz 2022 (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kıran kırana geçecek hazırlık maçı mücadelesi Spor Smart ekranlarından naklen izlenecek.

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Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
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