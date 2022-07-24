Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı kırmızılı takım şu ana kadar, Sturm Graz, Mol Vidi, Sigma Olomouc ve Pardubice takımları ile hazırlık maçı oynadı. 5. hazırlık maçını Kasımpaşa karşısında oynamak isteyen Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…