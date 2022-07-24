Okan Buruk'tan Florian Grillitsch açıklaması! "Görüşmemiz oldu ancak..."

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"İnşallah Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız. Yönetimimiz inanılmaz çaba veriyor. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Haris ve Leo bugün oyuna girdiklerinde enerji yükselttiler. Böyle lider ve tecrübeli oyuncular önemli."

"Transfer konusu bizim özelimiz ama Türkiye'de maalesef hiçbir şey özel kalmıyor. Bu anlamda rahatsızlıklarımız var. Nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor bilmiyoruz ama... Transfer işi özeldir. Bundan sonra transferi özel olarak yapacağız."

"Grillitsch ile görüşmemiz olmuştu ama bizim de soru işaretlerimiz var. Şu anda bir takımla çalışmıyor, direkt takım idmanına başlayabilecek oyuncular üstünde duracağız."

"Berkan-Taylan-Alex gibi iyi oyuncularımız da var, Hamza var. Bu oyunculardan değişik, daha dinamik bir oyuncuya ihtiyacımız var. Sadece dinamik değil, topu da iyi kullanan bir oyuncu istiyoruz ama o da o zaman 50 milyon euro oluyor. Görüştüğümüz oyuncular var."

"Kolay değil transfer. Herkese uçağa atla gel diyemiyorsunuz. Kulübü, eşi, çocuğu, ailesi, annesi, babası oluyor. Bir sürü şey var. Denedik. Daha erken bitirmeyi denedik. Yavaş yavaş oyuncular da geliyor. Şu an yaptığımız transferler, direkt katkı sağlayacak isimler"

"Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok."

"Sadece takıma odaklanmam gereken bir dönemde bir yandan transfere odaklanıyoruz. Son iki günde eve gitme fırsatım bile olmadı. Zor bir dönem ama inşallah sonu güzel olan bir yere çevireceğiz."