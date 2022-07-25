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Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:13 Son Güncelleme: 25.7.2022 13:15

Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni

DHA
Altınordu’da oyuncu satışına başkan Özkan freni

1'inci Lig ekibi Altınordu, transferde suskun kaldı. Yıllar sonra üst liglere oyuncu yollamayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, satışa ara verdiğini ifade etti. Futbolcu yetiştirmek için kurduğu özkaynak sistemi ve yaptığı tesislerle Türk futboluna önemli katkılar yapan İzmir temsilcisinde başkan Özkan’ın sportif başarı yakalamak adına gençleri yuvada tutma kararı aldığı ifade edildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yıllar sonra bu transfer döneminde üst liglere oyuncu yollamazken; başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu yıl için oyuncu satışına ara verdiği belirtildi. Futbolcu yetiştirmek için kurduğu özkaynak sistemi ve yaptığı tesislerle Türk futboluna önemli katkılar yapan İzmir temsilcisinde başkan Özkan'ın sportif başarı yakalamak adına gençleri yuvada tutma kararı aldığı ifade edildi.

Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre Yanar, orta saha oyuncuları Muzaffer Kocaer, Sami Satılmış ve kanat oyuncusu Emircan Gürlük için bazı kulüplerin nabız yokladığı ancak bu kulüplere olumsuz yanıt verildiği dile getirildi. Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu'da başkan Özkan'ın genç futbolcuları üst ligde daha yüksek bonservis ücretleriyle satmayı planladığı bildirildi.

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Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni
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