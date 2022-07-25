Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Can Bozdoğan'ın yeni takımı Utrecht oldu
Giriş Tarihi: 25.7.2022 14:43

Can Bozdoğan'ın yeni takımı Utrecht oldu

Can Bozdoğan’ın yeni takımı Utrecht oldu

Beşiktaş'ın geçen sezon Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın, yeni sezonda kadroda düşünmediği genç oyuncu, Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e kiralandı.

Beşiktaş, geçen sezon Almanya Ligi takımlarından Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in, genç oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmediği belirtilmişti. Alman ekibinin yollarını ayırmak istediği Can Bozdoğan'ın yeni adresi belli oldu.

BILD'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki orta saha Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e kiralandı. Utrecht, Schalke'ye kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Can Bozdoğan ise yıllık 500 bin Euro ücret kazanacak.

Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu 2.1 milyon Euro olarak belirlendi. Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi. Can, 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.3 milyon Euro. Can'ın, Schalke ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. (A Spor)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları erişime açıldı! İşte MEB ile 2022 LGS lise tercih ve yerleştirme sonuçları TIKLA - ÖĞREN!
LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | MEB ile 2022 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar
Maaş farkı ödemeleri son dakika haberi! Emekli Sandığı maaş farkları için de tarih netleşti: İşte memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi
Son Dakika: Maaş farkı ödeme takvimi netleşti! 2022 temmuz SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
LGS 2. TERCİH NE ZAMAN 2022, ek tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB Lise LGS 2. tercih başvuru tarihleri açıklandı!
2022-2023 LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ MEB takvimi: Lise 1. nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? 450 - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Erken emeklilik yolu açılıyor! EYT de kapsama dahil oluyor: İşte milyonların merak ettiği 2 düzenleme
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Bozdoğan'ın yeni takımı Utrecht oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA