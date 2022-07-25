Giovanni van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! "Gelişiminden çok etkilendim..."

"Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim. Onu, önümüzdeki günlerde antrenmanlarda görmeyi ve sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.