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Giriş Tarihi: 25.7.2022 09:11 Son Güncelleme: 25.7.2022 09:36

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da savunma alarmı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’da savunma alarmı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda Wolverhampton'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi ve savunmanın S.O.S vermesi, stoper ihtiyacını gözler önüne serdi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ta Wolverhampton'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi ve savunmanın S.O.S vermesi, stoper ihtiyacını gözler önüne serdi. Kulüp profesyonelleri 6 stoperleri olduğunu belirtse de taraftarlar mutlak transfer baskısı yapıyor. Romain Saiss ve Francisco Montero'nun sakatlıkları nedeniyle forma giymediği mücadeleye Rosier, Welinton, Necip üçlüsünün çıkması ve kötü savunma performansı, bu bölgedeki niteliği tartışmalı hale getirdi. Vida'nın ayrılmasından sonra Serdar Saatçı'yı da kadro dışı bırakan, merkeze Saiss'i, sol stopere ise Emrecan Uzunhan'ı alan Beşiktaş'ta bu mevkiye takviye için başkan Ahmet Nur Çebi de yönetimiyle değerlendirmeler yapıyor. Stopere ek takviye kararı alınırsa Kaan Ayhan için bir kez daha Sassuolo'nun kapısı çalınacak. Yönetimin düşüncesi, 27 yaşındaki futbolcu için 3-4 milyon Euro arası bir bonservis bütçesi ayırmak.

BİR GÖRÜŞ - ALİ GÜLTİKEN

Takım savunması farklı bir konu, yalnızca üçlü savunmada oynayan üç oyuncunun performansları farklı konular. Bu oyun düzeni büyük takım performansıyla birleştiği zaman, maçın çoğu bölümünü önde oynamak gerekiyor. Bu da doğal olarak arkada alanlar bırakmak demek. Top rakibe geçtiğinde takımın blok savunmasını çok doğru yapması gerekiyor ki arkada özellikle kanatlarda oluşan boşluklarda sıkıntılar yaşanmasın. Bir de üçlü savunmadaki oyuncuların aldığı pozisyon çok önem arz ediyor. Özellikle süratli ve doğru pozisyon bilgisi olmayan isimlerle bu sistemi bütün sezona yaymak kolay değil. Welinton ve Montero ile bütün sezonu oynayabilmesinin mümkün olmadığını geçen sezon gördük. Bu yıl yapılan stoper seçimleri Beşiktaş için hayati değerdedir

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da savunma alarmı!
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