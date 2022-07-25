Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinin maliyetini açıkladı! İşte bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 25.7.2022 19:07 Son Güncelleme: 25.7.2022 19:32

Son dakika: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinin maliyetini açıkladı! İşte bonservis bedeli...

Son dakika: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinin maliyetini açıkladı! İşte bonservis bedeli...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın transfer maliyetini açıkladı. Buna göre Beşiktaş'ın kazanacağı bonservis bedeli de belli oldu.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Rangers takımına transfer oldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, savunmanın solunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Rangers ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda 4 milyon avro garanti bedel, 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin şirketimize ödenmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Rıdvan Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 33 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.

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Son dakika: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinin maliyetini açıkladı! İşte bonservis bedeli...
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