Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor... Sarı-kırmızılılar Seferovic'in ardından kadrosuna bir golcü daha katmak istiyor.



Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da Benfica'nın yıldızı gündeme gelmişti. G.Saray, Benfica forması giyen Umaro Embalo'yla ilgileniyordu.



U21 Takımı'nda oynayan Gine Bissau asıllı sağ kanat için girişimler sürüyor. Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifil sunulan 21 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibinden gelecek cevap bekleniyor.

TFF'nin yeni kuralı gereği alt yaş kategorilerinde 'en az 10 kez milli formayı giyme' şartını karşılayan genç oyuncu, 14 yabancı kuralına takılmayacak.



16 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu kiralık olarak transfer etmesi halinde oynama garantisi vereceği kaydedildi. Benfica altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 31 müsabakada oynama şansı yakaladı.



Genç sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Umaro Embalo, bu süreçte takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.



SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Umaro Embalo'nun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Alt yaş kategorilerinde milli olan 21 yaşındaki oyuncu sağ kanat dışında sol kanat ve forvette de forma giyebiliyor. (Fotomaç)