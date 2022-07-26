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Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:58

Göztepe, Danimarkalı golcü Victor Strange Lind'in peşinde

DHA
Göztepe, Danimarkalı golcü Victor Strange Lind’in peşinde

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin Danimarkalı golcü Victor Stange Lind ile ilgilendiği ifade edildi.

Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun kiralanacağı öğrenildi. Danimarka U19 Milli Takımı'nda forma giyen Lind, Midtjylland altyapısında yetişti.

Geçen sezon Danimarka ekibiyle 36 resmi maça çıkan Lind 5 gol attı. Göztepe'de hisselerin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından olan Rasmus Ankersen'in vatandaşı Lind ve bir dönem görev yaptığı Midtjylland'le temasa geçerek transferi bitireceği kaydedildi. Lind bu sezon da Midtjylland takımında 2 lig, 1 de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giydi.

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Göztepe, Danimarkalı golcü Victor Strange Lind'in peşinde
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