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Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Domagoj Vida'nın yeni adresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Domagoj Vida’nın yeni adresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Vida'nın AEK ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida, yeni takımını buldu.

33 yaşındaki Hırvat stoper, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı. 4.5 yıllık Beşiktaş macerasının ardından takımdan ayrılan tecrübeli ismin Yunan ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve yılık 1.9 milyon euro kazanacağı belirtildi.

2017-18 sezonun kış transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta geçirdiği 4.5 sezonda 165 maça çıkıp 16 kez ağları sarsmayı başarmıştı. 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte sözleşmesini tamamlayan Vida, iç sahadaki son resmi maçta tribünlere veda edip Beşiktaş macerasına nokta koymuştu. (Vole)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Domagoj Vida'nın yeni adresi
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