Ada futbolunda yeni kanunlar

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve Championship'te yeni sezon öncesi taraftarların maçları baltalayabilecek davranışlarının önüne geçmek için sert yaptırım kararları aldı.
Meşale taşıyan, maça sokan ve tribünde yakan holiganların otomatik olarak stadyuma girişi yasaklanacak. Yapanların yanında ebeveyni varsa aynı cezayı alacak. Sahaya yabancı madde atmak ve ırkçı davranışlar sergilemek, seyircilerin iş hayatlarını ve eğitimlerini de etkileyecek.
SOSYAL MEDYA İÇİN İŞ BİRLİĞİ
Hükümetten sis bombası ve meşalenin piyasaya arzına kısıtlama talep edilirken, yeni sezonda arama-tarama faaliyetleri için kullanılan burnu hassas uzman köpeklerin sayısının da artırılacağı belirtildi. Yaşanabilecek şiddet ve aykırı davranışların videolarının yayılmasını önlemek amacıyla sosyal medya şirketleri ile iş birliği yapılarak bu tip içeriklerin süratle kaldırılması organize edilecek.