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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:50

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Yapılacak teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Yapılacak teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Avusturya'ya giden sarı-kırmızılılar 2 transfer için kesenin ağzını açtı. 10 numaralı futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlayan Aslan, 6 numara bölgesi için ise teklifine 500 bin euro zam yaptı.

Galatasaray'ın orta saha transfer hedefindeki isim Midtjyllandlı Evander'le anlaşma sağladığı belirtildi.

Milliyet'in haberinde Galatasaray'ın Evander'in menajeri ile yaptığı görüşmede 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Danimarka ekibine ise yapılan 5 milyon 250 bin euroluk teklifin kabul görmediği ve bu yüzden sarı kırmızılıların yeni bir teklif yapma hazırlığında olduğu ifade edildi.

Transferin 2 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması beklenirken Evander'in Galatasaray'a gelmek için büyük istek göstermesinin sarı kırmızılılar açısından büyük koz olduğu belirtiliyor.

Midtjylland'ın 8 milyon euro istediği tarafların, 6.5 milyon euro civarında anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Midtjylland'da 47 maçta boy gösteren Brezilyalı 10 numara, 17 gol 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Yapılacak teklif...
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