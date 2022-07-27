Son dakika transfer haberleri: Mario Balotelli için ısrar sürüyor! Adana Demirspor talebini iletti...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'ye İsviçre'den talip çıktı.

Tuttomercato'nun Blick'ten aktardığı habere göre İsviçre ekibi Sion, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için girişimlerini hızlandırdı.

GÖRÜŞME YAPILDI

İddialara göre Cumartesi günü Sion ile Adana Demirspor yetkilileri arasında görüntülü bir görüşme gerçekleştirildi ve bu toplantıda Adana ekibi İtalyan yıldız için istediği bonservis bedelini iletti.

KARARI SION VERECEK

Toplantı sonrası ise transferin kaderi Sion'un elinde olacak. İsviçre ekibinin Adana Demirspor'un şartlarını kabul edip etmeyeceğine göre Balotelli'nni geleceği şekillenebilir.

Haberin detaylarında yer alan açıklamalara göre ise Sion Sportif Direktörü Barthélémy Constantin transferi değerlendirdiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Görüşmeler açık, şimdi toplantıyı analiz etmeliyiz. Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde bir çözüm bulunabilir. zaman kaybetmek istiyoruz."

Geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. İtalyan yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.