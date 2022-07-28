Beşiktaş’ın istediği Mohanad Jeahze kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş, Rangers'a gönderdiği Rıdvan Yılmaz'ın yerine kadrosuna katmayı düşündüğü Mohanad Jeahze için kulübü Hammarby'ye bonuslarla birlikte 1.3 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken transferi konusunda kolaylık isteyen Jeahze, yönetime 'Bırakın gideyim' mesajı vermek için Hammarby'nin Varbergs ile oynadığı maça çıkmadı. Bunun üzerine 25 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakıldı.
HAMMARBY'DEN AÇIKLAMA
Hammarby Futbol Direktörü Jesper Jansson konuyla ilgili olarak "Ne olursa olsun Jeahze'nin sözleşmesi (yarım sezon kaldı) var. Oynamak zorundaydı ancak maça odaklanamadığını söyledi" açıklamasını yaptı.