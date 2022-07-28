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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:01 Son Güncelleme: 28.7.2022 12:05

Beşiktaş'ın istediği Mohanad Jeahze kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş’ın istediği Mohanad Jeahze kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yerine gelecek oyuncu merak ediliyor. Sol bek için harekete geçen yönetim, aradığı ismi İsveç'te buldu. Kartal, Hammarby'de forma giyen Iraklı futbolcu Mohanad Jeahze için harekete geçti. 25 yaşındaki futbolcu yönetime "Beni bırakın gideyim" mesajını verdi lig maçına çıkmadı. Kadro dışı bırakılan oyuncu için önerilen bonservis de belli oldu.

Beşiktaş, Rangers'a gönderdiği Rıdvan Yılmaz'ın yerine kadrosuna katmayı düşündüğü Mohanad Jeahze için kulübü Hammarby'ye bonuslarla birlikte 1.3 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken transferi konusunda kolaylık isteyen Jeahze, yönetime 'Bırakın gideyim' mesajı vermek için Hammarby'nin Varbergs ile oynadığı maça çıkmadı. Bunun üzerine 25 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

HAMMARBY'DEN AÇIKLAMA

Hammarby Futbol Direktörü Jesper Jansson konuyla ilgili olarak "Ne olursa olsun Jeahze'nin sözleşmesi (yarım sezon kaldı) var. Oynamak zorundaydı ancak maça odaklanamadığını söyledi" açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş'ın istediği Mohanad Jeahze kadro dışı bırakıldı!
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