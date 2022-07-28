Erdinç Sözer'den tur yorumu! "Tur atladığımız için çok mutluyuz"

Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin ise "Biz her zaman hedefli bir takım ve kulübüz. Ligde olsun Avrupa'da olsun maçtan maça, turdan tura gitmek istiyoruz. Her maçta her şey olabilir. Biz her maçı, her etabı kazanıp belirli bir duruma gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadronun tamamına güvendiklerini belirten Erdinç Sözer, herkesin bireysel yeteneklerinden faydalanarak kadro kurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.