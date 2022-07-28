Galatasaray’a yeni 10 numara! Evander ile anlaşmaya varıldı

Galatasaray'da sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk, yönetime transfer listesini iletti. Transfer müjdesi veren Okan Buruk, takıma takviye yapılacağının müjdesini verdi.
Galatasaray, 10 numara transferinde uzun zamandır temas halinde olduğu Evander için de anlaşmayı tamamladı. 24 yaşındaki Brezilyalı ile 3+1 senelik el sıkışan sarı-kırmızılıların bonservise karşılık sunduğu 5 milyon 250 bin Euro'luk teklifi de Midtjylland tarafından kabul edildi.
Oyuncunun en önemli artısı, Danimarka'da ligin başlaması ve G.Saray'a fiziksel anlamda hazır gelecek olması.