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Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:45 Son Güncelleme: 28.7.2022 11:47

Galatasaray'a yeni 10 numara! Evander ile anlaşmaya varıldı

Galatasaray’a yeni 10 numara! Evander ile anlaşmaya varıldı

Transferlere devam edeceklerini söyleyen teknik direktör Okan Buruk, taraftara takıma takviye yapılacağının müjdesini verdi. Transfer için çalışmalarını hızlandıran yönetim, 10 numara pozisyonunda oynayan Brezilyalı yıldız Evander ile anlaşmaya vardı. Oyuncuya ve kulübüne verilecek olan ödemeler de netleşti.

Galatasaray'da sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk, yönetime transfer listesini iletti. Transfer müjdesi veren Okan Buruk, takıma takviye yapılacağının müjdesini verdi.

Galatasaray, 10 numara transferinde uzun zamandır temas halinde olduğu Evander için de anlaşmayı tamamladı. 24 yaşındaki Brezilyalı ile 3+1 senelik el sıkışan sarı-kırmızılıların bonservise karşılık sunduğu 5 milyon 250 bin Euro'luk teklifi de Midtjylland tarafından kabul edildi.

Oyuncunun en önemli artısı, Danimarka'da ligin başlaması ve G.Saray'a fiziksel anlamda hazır gelecek olması.

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Galatasaray'a yeni 10 numara! Evander ile anlaşmaya varıldı
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