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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:29

Fenerbahçe'den stopere Pablo Mari bombası

Fenerbahçe’den stopere Pablo Mari bombası

İngiliz The Sun Gazetesi, Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezonda düşünmediği oyunculardan Pablo Mari'nin kiralık olarak Fenerbahçe'ye gideceğini öne sürdü.

Avrupa basını, Fenerbahçe 'nin savunma hattına yeni isimler katmaya devam edeceğini yazıyor. Son olarak İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Pablo Mari'nin de yolunun Türkiye'den geçeceğini öne sürdü.

Gazetenin haberinde, geçen sezonu Arsenal'den kiralık olarak İtalyan ekibi Udinese'de geçiren Mari'nin, daha önce birlikte çalıştığı eski hocası Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın, İspanyol stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, kiralık olarak Sarı-Lacivertliler'e gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Savunma için daha önce Kanarya'nın gündemine Fluminense'den Nino, Bragantino'dan Leo Ortiz ve Olympiakos'tan Ruben Semedo da gelmişti.

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Fenerbahçe'den stopere Pablo Mari bombası
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