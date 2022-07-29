Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın, İspanyol stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, kiralık olarak Sarı-Lacivertliler'e gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Savunma için daha önce Kanarya'nın gündemine Fluminense'den Nino, Bragantino'dan Leo Ortiz ve Olympiakos'tan Ruben Semedo da gelmişti.