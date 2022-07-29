Hırsızlığa uğrayan Domagoj Vida’nın AEK’ya transferi uzadı

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, ülkesi Hırvatistan'da hırsızların hedefi oldu. Yunan basınında yer alan haberde, AEK ile anlaşan ve perşembe günü transfer için Yunanistan'a gidecek tecrübeli savunma oyuncusunun, uçağa binmeden birkaç saat önce soyulduğu ve transfer sürecinin bu nedenle uzadığı belirtildi.