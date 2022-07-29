Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Feyenoord masadan kaldı, Guzman için tek seçenek Beşiktaş kaldı!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Beşiktaş'ın savunmaya takviye için gündemine aldığı stoperlerden Victor Guzman konusunda Kartal'ın rakiplerinden Hollanda ekibi, Feyenoord, Club Tijuana ile anlaşmaya varamadı.

YOLUNU GÖZLÜYOR

Takvim'in haberine göre; masada mecvut durumda sadece Beşiktaş kalırken, Kartal bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Siyah-Beyazlıların 20 yaşındaki futbolcu için kulübüne resmi teklifi ilettiği iddia edildi. Hazırlık maçlarında savunmadaki hatalardan dolayı stoper transferinin bir an önce sonuçlanmasını isteyen Fransız teknik direktör Valerien Ismael de gelişmeleri yakından takip ediyor.

ALTERNATİFLERİ VAR

Geçtiğimiz sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan Guzman 1889 dakika sahada kalmıştı. Siyah-Beyazlılar, Meksikalı yıldızın transferinden sonuç alamazsa hemen diğer alternatiflere yönelecek. Beşiktaş Yönetimi, Süper Lig başlamadan önce stoper transferini tamamlamak istiyor. Yönetim şu anda transferde önceliği savunmaya vermiş durumda.