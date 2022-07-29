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Giriş Tarihi: 29.7.2022 13:58

Trabzonspor, Süper Kupayı 3. kez müzesine getirmek istiyor

İHA
Trabzonspor, Süper Kupayı 3. kez müzesine getirmek istiyor

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor, daha önce iki kez müzesine getirdiği Süper Kupa'yı tekrar kazanarak yeni sezona moralli başlamayı hedefliyor.

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası olarak değişti ve bu şekilde oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itiraberen Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Bordo-mavililer, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında müzesine getirdiği Süper Kupa'yı, yeni sezon öncesi tekrar kazanmak istiyor.

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa mücadelesi yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Bu müsabakada bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, teknik anlamda sahada uygulayacağı farklı formasyonları da görme fırsatı bulacak. İlk resmi maçta eksikleri görme adına Sivasspor karşılaşmasına büyük bir önem veren Abdullah Avcı, hazırlık maçları öncesi oluşan havayı dağıtmayı hedefliyor.

Muhtemel 11

Trabzonspor'un yarın Sivasspor karşısına; "Uğurcan Çakır, Larsen, Denswill, Hugo, Eren Elmalı, Dorukhan, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius" 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Trabzonspor, Süper Kupayı 3. kez müzesine getirmek istiyor
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