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Giriş Tarihi: 30.7.2022 13:46

Bayram Bektaş: "Yeni play-off sistemi lige heyecan katacak"

Bayram Bektaş: Yeni play-off sistemi lige heyecan katacak

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, play-off’larda yapılan statü değişikliğinin hem lige heyecan katacağını hem de sezonu 3. bitiren takımı ödüllendireceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı duyuru ile play-off sisteminin değiştiğini açıklamıştı. Eskiden ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren takımlar play-off'lara katılmaya hak kazanırken, bu sezon ise ligi 3. sırada bitiren takım direkt play-off finaline katılacak. Sezonu 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar ise kendi aralarında maç yapıp finalde sezonu üçüncü sırada bitiren takımla karşılaşıp, Süper Lig'e çıkma şansını yakalayacak. Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş da yeni uygulama hakkında görüşlerini aktardı.

"YENİ PLAY-OFF SİSTEMİ LİGE HEYECAN KATACAK"

2022-2023 sezonu itibarıyla uygulamaya geçecek yeni play-off sistemi ile ilgili konuşan Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Sistem değişikliği ile belki alışılmışın dışına çıkılıyor ama bu sistemde belki çok erken havlu atan takımlar bir gayretle, 'yedinci olabilir miyiz' düşüncesine girip daha fazla mücadele edebilirler. Çünkü alt gruptaki takımlarla maçlar bazen şampiyonluk maçlarını etkiliyor. Yeni sistemle sıralamada da biraz daha fazla gayret olacak. Yıllardır bu işi yapıyorum. Takımlar arasında play-off'lar öncesi, 'ben üçüncü bitireyim, altıncıyla oynayayım, beşinci bitireyim, dördüncüyle oynayayım' diye bir klasman düşüncesi oluşuyordu. Bence çoğu olumsuzluk ortadan kalkıp, ligi 3. bitiren takım ödüllendiriliyor. Belki 1 puanla, belki 1 golle ya da averaj ile ikinciliği kaçıracak. O yüzden lig üçüncüsü ödüllendirilmiş oluyor. Bu sistem ile ligin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Bazen, bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor" dedi.

YENİ PLAY-OFF SİSTEMİ

Bu sezon sonunda ligi ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükselecek. Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan play-off finaline yükselecek. Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım; 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşecek. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak play-off finaline yükselecek. Play-off finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanacak. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takım olacak.

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