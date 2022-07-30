Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısında, Dinamo Kiev maçındaki Putin tezahüratları hakkında açıklamalarda bulundu. Kim Min Jae ve Mesut Özil için flaş ifadeler kullandı.



Ali Koç'un açıklamalarından ifadeler şu şekilde:

"Atatürk heykelinin yanına başka bir heykeli uygun bulmam. Ancak Alex, Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis heykelini stada daha yakın bir yere almayı düşündük. Rezerv Lig, haftaya başlıyor. Doğru bir karar ama geç alınmış bir karar. Pek çok kulüp de hazır olamayacak. Bazı kulüplerin oyuncuları var, tesisi yok. Bazı kulüplerin tesisi var, oyuncuları yok. Bizde oyuncular var, tesis yok. Bayramlaşma töreninde rahatsız olduğum bir durum var. Havuzdan parmak arası terlikle, şortla gelmek; Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakışmayan bir manzara. Sayın Başkan Uğur Dündar, belki de bir giyim kuralı koymalıyız ve uymayanları almamalıyız."

"TRANSFERDE GEÇ KALMADIK"

"Transferde geç kalmadık! "Yönetim transfer yapmasın! Hoca transfer yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!" Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız."

"BİR CAMİA HER KONUDA MAYDANOZ OLUYOR"

"Bir camia var ki yönetimi, başkanı, kim olursa olsun bizim camiamıza her konuda maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli. Beşiktaş Stadı'ndaki bombalı eylem sonrasında maçlarda tedbirler arttırıldı ve değiştirilmedi. Emniyet ile bariyerler hakkında konuştuk ama değişiklik yapılmayacağı söylendi. Bir kez daha konuşabiliriz."

"KIRILGAN BİR YAPI VAR"

"Tribünlerimizin performansında düşüş var. Liverpool gibi hep beraber söyleyeceğimiz bir marşımız olsun. Malzeme çok ve çok az kulübe bu kadar çok marş bestelenmiştir. Eskisi gibi maç sonuna kadar tribünde takıma destek veremiyoruz. Bu konudan da çok uzaklaştık. Her tribün farklı şey söylüyor. Tribün gruplarıyla bunu gündeme getirdik. Biz bunu nasıl aşacağız? Tribünler doluyken de baskı kuramıyoruz. Geriye düştüğümüzde full destek lazım. Kırılgan bir yapı var. 8 yıllık şampiyon olamamaya bağlanabilir ama tamamen de alakası yok."

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"



"Taraftarımızı eleştirdim ama bir konuda da tebrik ediyorum. 37 bin kombine saniyeler içinde bitti. Bu başka kulüpte yok. Diğer kulüplere bakın, tüm kombineler bitmiş mi? Geçen sezon şampiyonu da dahil. Feneriumların hepsi geçen sene kar etti. Bu sene 43 bine yakın forma satıldı. geçen sene aynı dönemde 28 bin 700 forma satılmış. Genel olarak satışlarda artış var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim."



UKRAYNA VE PUTIN TEZAHÜRATI AÇIKLAMASI

"Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz. Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Neyse çocuk da hareketlidir, olabilir. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bize yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı. "Lucescu'nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil."



"KINIYORUM! AVRUPA MEDYASI DOLDURUŞA GELMİŞ"

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Öfkeliyim, kimse Rusya'ya ses çıkarmamışken, ilk tepkiyi biz verdik. Bizi Shakhtar'a sorun. Yardım maçı yaptık. 15 günlük masraflarını biz karşıladık. Dış İşleri Basın Sözcüsü ve Büyükelçi'yi kınıyorum. Avrupa medyası dolmuşa gelmiş. Siz biliyor musunuz Ukrayna'da maçlarda ne garip tezahüratlar, ne garip simgeler ve ne garip paçavra pankartlar açıldığını biliyor musunuz? Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Oradaki ırkçılık, açılan pankartlar, burada olanla mukayese bile edilemez. Turu geçelim, belki tekrar bir Ukrayna takımıyla oynayabiliriz."

"UEFA ÇİFTE STANDART UYGULAMAMALI"

"UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor ve siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? Tezahürattaki kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz? Milli Takımımız, şehitlerimiz için siyah kol bandı takmak istedi. Aynı UEFA, İtalya'ya izin verdi. Kim, neye karar veriyor? Başakşehir maçında asker selamı vardı, üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonucunda iş para cezasıyla kapatıldı. Paulo Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu ama ceza verildi. UEFA kendini siyasete sokmasın! 1995'te Müslüman erkekler katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? Avrupa'da dünya savaşından sonra en büyük katliam olarak tarihe geçti."

"UEFA'DAN NE GELECEK BİLMİYORUM"

UEFA'dan ne gelecek bilmiyorum. Bu kadar hızlı adım atması, medyadaki haberlerdendir. Çok iyi bir savunma hazırladık. Yaşananların hepsi kayıtlı ve sabit. 120 dakika bir şey olmadı. Neden olduğu ortada. 20 saniye, bunu alıp Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye mal etmek, kesinlikle kabul edilemez."

"YENİ SEZONDA MUTLU OLACAKSINIZ"

"Yeni sezona hazır olun! Mutlu olacaksınız! Dört senedir hiç iddialı olmadım ama bu sene hissettiklerimi hiçbir sene hissetmedim. İnanın, destekleyin. En küçük tökezlemede üstümüze gelenlere izin vermeyin. Sezon sonu hesabını sorarsınız."

JORGE JESUS SÖZLERİ

"Değişik bir hocamız var, iyi anlamda söylüyorum. Her sabah 07:00'de Samandıra'da. Futbolculardan aldığım geri bildirim, Samandıra'da çalışanlardan aldığım bildirim diyor ki 'Bu adam farklı bir adam.' Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdik. Kapsamlı bir raporla geldi. Zaten nasıl bir şey geleceğini biliyorduk. Tahminimizin çok ötesinde her ihtiyaç duyulan pozisyona 5'er alternatifli sunum yaptı. 20-30 milyon Euro'luk oyuncular istemedi. Herhalde hoca, ekonomik durumu böyle olan bir takımla hiç çalışmadı, o da alışıyor. Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız."

KIM MIN JAE İTİRAFI

"Tabii bir de kadroyu boşaltmak var. Kim Min Jae için tam 11 gün çıkış maddesi hakkında müzakere ettik. Kim, bize 1 sene evvelden planlarını anlatmıştı ama biz hayal ediyorduk. Belki ikna edebiliriz diye düşündük. Kim, özel karakter. Onun ayrılık kararı, ne yazık ki hocamızın da planlarını bozdu. İki tane stoper transfer ettik. İkisi, hocamızın da talebi doğrultusunda geldi. İkisi, Santos'ta birlikte oynadılar. Çok başarılı oldular. İnşallah aynı başarıyı burada da gösterirler."

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

"Mesut Özil ile yolları ayırdık. İstenmeyen bir durumdu bu. Ne büyük hayallerle geldi ama futbol dinamik bir dünya, bazen hesapladıklarınız olmuyor. Vitor Pereira döneminde oynadı, oynamadı. İsmail Hoca döneminde sıkıntılar yaşadık. Ancak istediğimiz olmadı. Dünya tarihinde Türk olup, bu kadar büyük başarı yaşamış, Türk kimliğini en iyi şekilde yansıtmış, Fenerbahçeli bir isim. Hiçbir hocaya 'Şunu oynatacaksın' diyemeyiz. Oturduk ve konuştuk. Başakşehir yolunu tuttu. İnşallah kariyerini istediği gibi sonlandırır. Kendisine Fenerbahçe'ye geldiği için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Bazı kanallarda hocalarla problemi yok, Ali Koç ile şahsi problemi var' sözlerine karşıyım. Ayrıca 'Mesut varsa, oynar' buna da karşıyım. Böyle bir dünya yok. Çalışan ve hocaların istediklerini yapanlar oynuyor. Mesut'u geçmişi için değil, bizi şampiyon yapması için getirdik. Olmadı."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kadromuzda doğrudur bir şişkinlik var ancak bu bilinçli bir durumdur. 7-8 yabancı oyuncu ayrılacak, 3 yeni oyuncu gelecek. Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda bırakılmayacak olan var."

"HER KONUYA MAYDANOZ OLAN RAKİBİMİZ..."

"Sürekli bizimle ilgili karalamalar var. Bir oyuncu istiyoruz ve ya gönderiyoruz, birçok şey yazılıyor. Hile yapıyormuşuz gibi birçok şey. Sürekli rakip takım maydanoz oluyor. Sosyal medyada örgütlü saldırılar düzenliyorlar. Biz bir transferi yapınca yok hile var, yok usulsüzlük var... Bir futbolcuyu öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu aldığımızda, o futbolcu kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konulara da maydanoz oluyor."