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Giriş Tarihi: 30.7.2022 12:27 Son Güncelleme: 30.7.2022 12:35

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü'nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıklandı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe'nin borcunun 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL'si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL'sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
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