Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe'nin borcunun 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.



Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL'si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL'sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.