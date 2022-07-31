Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurmaması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda da sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"İHTİYACIMIZ OLAN OYUNCULARI ALMAMIZ VE HATA YAPMADAN İŞİMİZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Trabzonspor'u galibiletten dolayı tebrik eden Çalımbay, "Hem Avrupa hem lig mutlaka kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor. Bugün kanatları değiştirdiğimizde kanat olmayan arkadaşlarımızı oyuna aldık. Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık. Büyük takımlar gibi 3-5 milyon Euro verip oyuncu alma şansımız yok. Bir oyuncuyu 1 ay bekledik, alamadık" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'dan takıma dahil olması beklenen Morutan ile ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda sorunun çözüleceğini kaydetti.