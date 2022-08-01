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Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:55

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oluyor

AA
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuralar, yarın çekilecek.

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak.

Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor da Avrupa arenasındaki yoluna, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Türk takımlarından Medipol Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik, Arabam.com Konyaspor'un ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.

Medipol Başakşehir ile Arabam.com Konyaspor, 3. eleme turu ilk maçlarına 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacak.

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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oluyor
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