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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:29

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un 55’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

DHA
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un 55’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 55'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tam 55 yıl önce bugün, Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu; çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu. 2 Ağustos 1967… Büyük inatlarla, özveriyle, esnafından yöneticisine şehrin güzide insanlarının bin bir emeği ile dünyaya geldi. Biz, biricik kulübümüz için emeğin, mücadelenin ve inadın takımı derken her zaman geçmişe de atıfta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Trabzonspor'un kurulduktan 7 yıl sonra birinci lige çıktığını ve 2 yıl sonra Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardığını söyleyen Ağaoğlu, "8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Başbakanlık Kupası. Tüm görkemiyle müzemizde yer alan Kıbrıs Barış Kupamız da var elbette. Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor. Karadeniz Fırtınası'nın 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor; aynı zamanda, Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmaya devam ediyoruz. Örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğim gibi yan yana durarak, yol almaya devam edeceğiz. Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak duruşuyla, karakteriyle, tutkusuyla fark yaratan bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Trabzonsporumuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice yıllarımız olsun diyor, Yönetim Kurulumuz adına siz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un 55’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
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