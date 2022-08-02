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Giriş Tarihi: 2.8.2022 23:21 Son Güncelleme: 2.8.2022 23:22

Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Salvatore Sirigu’nun şartları soruldu…

Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Salvatore Sirigu’nun şartları soruldu…

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Altay Bayındır’a bir alternatif düşünen sarı-lacivertli ekip, kaleci transferinde sürpriz bir hamleye imza atabilir.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Altay Bayındır'a alternatif olarak kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen Gökhan Akkan, Çaykur Rizespor tarafından yalanlanmıştı.

Berke Özer'in de kontrat imzalamaması nedeniyle yedek kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, gündemine 35 yaşındaki İtalyan eldiven Salvatore Sirigu'yu aldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Sirigu'nun transferi için ilk adamı da attı ve tecrübeli kalecinin şartlarını sordu.

İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Sirigu, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi takımların kalesini korudu.

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Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Salvatore Sirigu’nun şartları soruldu…
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