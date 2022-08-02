Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Salvatore Sirigu’nun şartları soruldu…

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Altay Bayındır'a alternatif olarak kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen Gökhan Akkan, Çaykur Rizespor tarafından yalanlanmıştı.
Berke Özer'in de kontrat imzalamaması nedeniyle yedek kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.
Sarı-lacivertliler, Sirigu'nun transferi için ilk adamı da attı ve tecrübeli kalecinin şartlarını sordu.
İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Sirigu, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi takımların kalesini korudu.