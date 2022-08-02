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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:28

Manisa Futbol Kulübü Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı

DHA
Manisa Futbol Kulübü Fırat Sarı’yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 17 yaşındaki orta saha Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Atakum Belediyespor forması giyen genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan da katıldı. Töreninde konuşan Fırat, "Bu kulübün bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımım için elimden gelenin daima fazlasını yapacağım. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız" dedi.

Fırat Sarı'ya Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar dileyen Başkan Aktan ise "Manisa Futbol Kulübü olarak genç yeteneklere, genç oyunculara çok güveniyoruz. Fırat da yeteneğine inandığımız bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Çok çalışıp takımımıza katkı sağlayacağına şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

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Manisa Futbol Kulübü Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı
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