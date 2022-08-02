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Giriş Tarihi: 2.8.2022 13:11 Son Güncelleme: 2.8.2022 13:27

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'la karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Çekilen kura sonrası bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

Trabzonspor ilk maçı deplasmanda, 16-17 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Rövanş mücadelesi 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Trabzonspor, Kopenhag'ı elemesi halinde tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.

Devler Ligi play-off'larındaki tüm eşleşmeler şöyle;

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿ - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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