Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Çekilen kura sonrası bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.
Trabzonspor ilk maçı deplasmanda, 16-17 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Rövanş mücadelesi 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.
Trabzonspor, Kopenhag'ı elemesi halinde tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.
Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.
Devler Ligi play-off'larındaki tüm eşleşmeler şöyle;
Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)
Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
Lig yolu
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)
Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)