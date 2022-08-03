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Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:13

Beşiktaş'ta Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanı kuruldu!

İHA
Beşiktaş’ta Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanı kuruldu!

Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanının kurulduğunu ve bu yeni kurulan departmanın başına Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı. İşte açıklamanın tamamı...

Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanının kurulduğunu ve bu yeni kurulan departmanın başına Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlklerin kulübü olan Beşiktaşımız, yine bir ilki gerçekleştirerek yeni sezon öncesi Süper Lig kulüplerinde olmayan bir departmanı hayata geçiriyor.

Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol Gelişim Direktörlüğü adı altında oluşturulan bu departmanın başına geçtiğimiz sezonda 3.5 aylık süreçte Futbol A Takımımızı çalıştıran Önder Karaveli getirildi.

Özkaynak ile A takım arasında köprü vazifesini görecek olan Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün temel amacı; Beşiktaş Futbol Akademimizden mezun olan veya olacak tüm oyuncularımızın A takım seviyesine yükselirken yaşadığı zorlukları minimum seviyeye indirmektir.

Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün başlıca görevleri; Akademi ile A takım arasındaki iletişimi sağlarken, aynı zamanda altyapı sporcularının gelişimini takip ederek onlara özel antrenmanlar planlamak, teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik açıdan A takıma hazır hale getirmek olacaktır. Bunların yanı sıra Akademide belirlenen elit oyuncuların aileleri ile de temas kurularak bilgilendirecek ve oyuncunun futbol dışı hayatına da destek verilecek.

Gerek yurt içi gerek yurt dışında bulunan farklı akademilerdeki sporcuların gelişim süreçlerini takip edip hem Akademi hem de A takıma raporlayacak olan Futbol Gelişim Direktörlüğü, oyuncuların Akademide bulunduğu süreçte ise sosyal ve kültürel açıdan da sürekli eğitilmesini sağlarken Beşiktaş altyapı felsefesini benimsetip sürdürülebilir hale getirecektir.

Başarının yalnızca bir ekip ile gerçekleşebileceği bilincinde olan Beşiktaş JK Futbol Gelişim Direktörlüğü, hem Futbol Akademisi hem de A takım ile birlikte kol kola çalışıp, Beşiktaş için her zaman var olan ve Kulübümüzün DNA'sı haline gelmiş genç oyuncu yetiştirme olgusunu bir ileri seviyeye taşıyıp daha da profesyonel hale getirerek; fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda gelişmiş zeki, ahlaklı, saygılı ve Beşiktaşımızı temsil etme bilincinde olan sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunacak ve Özkaynak düzeninin Beşiktaşımız için önemli bir gelir kalemine dönüşmesini sağlayacaktır.
Kulübümüz bünyesinde hayata geçirilen Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

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Beşiktaş'ta Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanı kuruldu!
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