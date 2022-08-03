Leo Dubois 1 ay yok

Fiorentina maçında sakatlanan sarı-kırmızılıların yeni transferinin MR’ı çekildi. Sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildi
Galatasaray'a, Lyon'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek 3 yıllığına kadrosuna kattığı Leo Dubois'ten kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Fiorentina ileoynadığı hazırlık maçının 20.dakikasında sakatlanarak kendini yere bırakan Fransız sağ bekin, sağ arka alt adalesinde2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan 27 yaşındaki oyuncunun, 3-4hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor,Giresunspor,Ümraniyesporve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği aktarıldı. Leo Dubois'in yokluğunda Aslan'ın sağ bekinde Omar Elabdellaoui boy gösterecek.