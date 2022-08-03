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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Leo Dubois 1 ay yok

Leo Dubois 1 ay yok

Fiorentina maçında sakatlanan sarı-kırmızılıların yeni transferinin MR’ı çekildi. Sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildi

Galatasaray'a, Lyon'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek 3 yıllığına kadrosuna kattığı Leo Dubois'ten kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının 20. dakikasında sakatlanarak kendini yere bırakan Fransız sağ bekin, sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan 27 yaşındaki oyuncunun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği aktarıldı. Leo Dubois'in yokluğunda Aslan'ın sağ bekinde Omar Elabdellaoui boy gösterecek.

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Leo Dubois 1 ay yok
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