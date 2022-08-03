Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik: "Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek bir kulüp değiliz"

"BEN DİNAMO KİEV İLE KARŞILAŞMAK İSTERDİM"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği sorulan teknik adam, "O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım." dedi.

Seçme şansı olması durumunda Fenerbahçe yerine, sarı-lacivertlileri eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi elemelerinde devam eden Dinamo Kiev'i tercih edeceğini vurgulayan Svedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu daha önce de belirtmiştim. Fenerbahçe her iki maçta da daha iyi oynayan taraftı. Kırmızı karta kadar Fenerbahçe daha iyiydi. Kırmızı karttan sonra oyun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde bir sonuç ortaya çıktı. Takım kaptanımız Michal Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ancak bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat."