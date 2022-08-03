Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü! Torino bonservisi ödedi...

Son olarak West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu bir yıllığına kiralayan Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın transfer düğümü çözüldü.
Sürpriz bir şekilde Serie A ekiplerinden Torino'nun radarına giren 18 yaşındaki Emirhan için İtalyan ekibi, 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme kararı almıştı.
18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferini değerlendiren Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, serbest kalma bedeli yatırılmadan Emirhan'ın transfer olmayacağını söyledi ve "İtalyan ekibi ile temaslar sürüyor. 4,5 milyon Euro bonservis ücretini henüz yatırmadılar. Bonservis bedeli hesaba geçmeden Emirhan hiçbir yere gidemez" demişti.
İtalyan temsilcisi, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi ve Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la yolları ayrıldı.
Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak 18 yaşındaki oyuncunun yıllık 600 bin Euro ücret alacağı ve sonraki satışından da Beşiktaş'ın %20 pay alacağı belirtildi.