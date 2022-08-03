Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü! Torino bonservisi ödedi...

18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferini değerlendiren Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, serbest kalma bedeli yatırılmadan Emirhan'ın transfer olmayacağını söyledi ve "İtalyan ekibi ile temaslar sürüyor. 4,5 milyon Euro bonservis ücretini henüz yatırmadılar. Bonservis bedeli hesaba geçmeden Emirhan hiçbir yere gidemez" demişti.