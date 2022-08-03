Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü! Torino bonservisi ödedi...
Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:28 Son Güncelleme: 3.8.2022 15:52

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü! Torino bonservisi ödedi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü! Torino bonservisi ödedi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta günlerdir takımdan ayrılacağı konuşulan Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü. İtalyan ekibi Torino, genç futbolcunun serbest kalma bedelini yatırdı ve Emirhan İlkhan Beşiktaş'la yollarını ayırdı.

Son olarak West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu bir yıllığına kiralayan Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın transfer düğümü çözüldü.

Sürpriz bir şekilde Serie A ekiplerinden Torino'nun radarına giren 18 yaşındaki Emirhan için İtalyan ekibi, 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme kararı almıştı.

18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferini değerlendiren Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, serbest kalma bedeli yatırılmadan Emirhan'ın transfer olmayacağını söyledi ve "İtalyan ekibi ile temaslar sürüyor. 4,5 milyon Euro bonservis ücretini henüz yatırmadılar. Bonservis bedeli hesaba geçmeden Emirhan hiçbir yere gidemez" demişti.

TORINO PARAYI YATIRDI

Bu açıklamaların ardından flaş bir gelişme yaşandı ve Torino, transfere son noktayı koydu.

İtalyan temsilcisi, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi ve Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la yolları ayrıldı.

Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak 18 yaşındaki oyuncunun yıllık 600 bin Euro ücret alacağı ve sonraki satışından da Beşiktaş'ın %20 pay alacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
Ağustos ayı kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE oranları sonrası belli oldu! 2022 Ağustos Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
KPSS önlisans başvuruları başladı! ÖSYM 2022 KPSS başvuru tarihleri ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihi
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin buluşmasında 5 kritik başlık
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Serdar Akinan'a servet: Dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü! Torino bonservisi ödedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA