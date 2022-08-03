Trabzonspor’un rakibi Kopenhag’dan notlar! Tanıdık yüzler kadroda...

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag oldu.
İşte Kopenhag'dan önemli notlar...
1- Kopenhag, Danimarka ligini geçen sezon ilk sırada tamamlayarak 14. lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.
2- İspanyol 10 numara Pep Biel, en tehlikeli oyuncuları arasında yer alıyor. Geçen sezon 47 maçta 18 kez ağları sarsarak takımın gol yükünü sırtladı.
3- İki sezondur teknik direkör Jess Thorup tarafından çalıştırılıyor.
4- Antalyaspor'dan hatırlanan Mukairu ve Alanyaspor'da forma giyen Babacar gibi tanıdık yüzler kadrosunda.
5- Johannesson (19 yaş), Vick (19) ve Haraldsson (19) gibi genç yetenekleriyle dikkat çeken Kopenhag, 23.7 yaş ortalamasına sahip.
6- As kalecisi Grabara, sakatlığından dolayı eylüle kadar kesin olmayacak. Kaleyi 32 yaşındaki Karl Johnsson koruyor. Ancak son lig maçında Viborg'dan 4 gol yemesi büyük güven sorunu ortaya çıkarıyor.