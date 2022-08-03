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Giriş Tarihi: 3.8.2022 10:56 Son Güncelleme: 3.8.2022 11:00

Trabzonspor'un rakibi Kopenhag'dan notlar! Tanıdık yüzler kadroda...

UĞUR ÇEM
Trabzonspor’un rakibi Kopenhag’dan notlar! Tanıdık yüzler kadroda...

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag oldu. İşte temsilcimizin karşılaşacağı Kopenhag'dan önemli notlar...

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag oldu.

İşte Kopenhag'dan önemli notlar...

1- Kopenhag, Danimarka ligini geçen sezon ilk sırada tamamlayarak 14. lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

2- İspanyol 10 numara Pep Biel, en tehlikeli oyuncuları arasında yer alıyor. Geçen sezon 47 maçta 18 kez ağları sarsarak takımın gol yükünü sırtladı.

3- İki sezondur teknik direkör Jess Thorup tarafından çalıştırılıyor.

4- Antalyaspor'dan hatırlanan Mukairu ve Alanyaspor'da forma giyen Babacar gibi tanıdık yüzler kadrosunda.

5- Johannesson (19 yaş), Vick (19) ve Haraldsson (19) gibi genç yetenekleriyle dikkat çeken Kopenhag, 23.7 yaş ortalamasına sahip.

6- As kalecisi Grabara, sakatlığından dolayı eylüle kadar kesin olmayacak. Kaleyi 32 yaşındaki Karl Johnsson koruyor. Ancak son lig maçında Viborg'dan 4 gol yemesi büyük güven sorunu ortaya çıkarıyor.

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Trabzonspor'un rakibi Kopenhag'dan notlar! Tanıdık yüzler kadroda...
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