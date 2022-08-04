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Giriş Tarihi: 4.8.2022 20:34 Son Güncelleme: 4.8.2022 20:49

Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Breidablik maçı ilk 11'leri belli oldu

Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Breidablik maçı ilk 11’leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Breidablik'e konuk olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Breidablik'e konuk olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

BREIDABLIK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka.

BREIDABLIK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLE

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Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Breidablik maçı ilk 11'leri belli oldu
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