Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Breidablik maçı ilk 11’leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Breidablik'e konuk olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.
BREIDABLIK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka.
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